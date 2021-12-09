Прямой эфир
Мир
Путин и Рамафоза договорились направить в ЮАР вирусологов из РФ
Общество
Минприроды РФ поддержало запрет на вылов китов в культурно-развлекательных целях
Общество
Экстренно севшим под Псковом транспортником оказался Ан-2
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Общество
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине
Сюжет:

Москва не против подключения США к «нормандскому формату»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не против подключения США к «нормандскому формату». Об этом заявил в четверг, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал Рябков в ходе беседы с журналистами.

Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба
Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения

По его словам, российская сторона не совсем понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат. Также отсутствует представление о том, готовы ли США «делать то, что является абсолютным императивном: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мер».

На переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которые прошли 7 декабря, также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

8 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса. По его мнению, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

9 декабря полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию. Она также уточнила, что ДНР предложила практические шаги.

В тот же день издание Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Белый дом может оказать давление на Украину по вопросу автономии Донбасса. Экс-американский посол в Киеве Стивен Пайфер отметил, что в данном случае речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021