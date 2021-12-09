Москва не против подключения США к «нормандскому формату»

Россия не против подключения США к «нормандскому формату». Об этом заявил в четверг, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал Рябков в ходе беседы с журналистами.

По его словам, российская сторона не совсем понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат. Также отсутствует представление о том, готовы ли США «делать то, что является абсолютным императивном: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мер».

На переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которые прошли 7 декабря, также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

8 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса. По его мнению, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

9 декабря полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию. Она также уточнила, что ДНР предложила практические шаги.

В тот же день издание Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Белый дом может оказать давление на Украину по вопросу автономии Донбасса. Экс-американский посол в Киеве Стивен Пайфер отметил, что в данном случае речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.