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В США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса

Источник AP: президент США Байден надавит на Украину по вопросу автономии Донбасса
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Белый дом может оказать давление на Украину по вопросу автономии Донбасса. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что президент США Джо Байден намерен активнее участвовать в разрешении конфликта на востоке Украины и оказать давление на Киев.

«Задача президента США <...> заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту РФ Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

В свою очередь бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер отметил, что в данном случае речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

На переговорах Путина и Байдена 7 декабря преобладала внутриукраинская проблематика. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

7 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Шеф Пентагона также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

В тот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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