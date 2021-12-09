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Киев подготовит обновленный проект перемирия в Донбассе

В ДНР сообщили о планах Киева подготовить обновленный проект перемирия в Донбассе
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Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию. Об этом 9 декабря сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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«Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции», — заявила она.

По словам Никоноровой, ДНР предложила практические шаги. Так, предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня.

Она подчеркнула, что Киеву предлагалось также официально отказаться от предыдущих заявлений о допустимости открывать ответный огонь и применять беспилотники украинскими силовиками на местах без согласования с вышестоящим командованием.

ДНР ждет обещанный текст заявления и готова немедленно его изучить, резюмировала глава МИД ДНР.

8 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса. По его мнению, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

Ранее, 7 декабря, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала переброску Украиной 30 танков и 17 самоходных гаубиц в зону конфликта на юго-востоке страны. Кроме того, миссия зафиксировала пять боевых бронированных машин в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, в том числе в двух жилых кварталах.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина не намерена следовать минским договоренностям по собственной воле, ее надо заставлять. По его словам, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Германия и Франция пока «манкируют своими обязательствами».

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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