Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году. Об этом он рассказал в пятницу, 24 декабря, в интервью украинскому изданию «Фокус».

«Я оптимист. Мы работаем над этим», — сказал он.

Ранее в этот день представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что власти не планируют проведение силовой операции на востоке страны.

Как отметил представитель ведомства, украинская сторона проделала большую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня, передает НСН.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся у РФ планах по «вторжению» на Украину. Как указал глава государства, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают», сообщает телеканал «Звезда».

17 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным, передает RT.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.