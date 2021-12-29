Блинкен и Зеленский обсудили меры по разрешению ситуации в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией. Об этом сообщил сам Блинкен 29 декабря в Twitter.

«Подтвердил полную поддержку США Украине в моем телефонном разговоре с президентом Украины. Мы продолжим тесные консультации с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии», — указано в заявлении.

Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что участие Соединенных Штатов в существующем нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения. На данный момент США официально не принимают участие в саммитах, на которых присутствуют представители Германии, России, Украины и Франции.

Она также добавила, что Украина, США, Запад работают над вариантом А, дипломатическим сдерживанием, чтобы не пришлось переходить к варианту Б, «к которому все активно готовятся». При этом, в чем он заключается, дипломат не рассказала.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины.

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные недостоверные данные.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.