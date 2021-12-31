Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса

Прошедший 2021-й в Донбассе выдался насыщенным. Некоторые события как в военно-политической, так и в экономической сфере перешагнули в 2022-й и ждут своего развития или разрешения . Большое видится на расстоянии, а малое, из которого составляется большое, — вблизи. Специальный корреспондент «Известий» подвел с жителями Донбасса итоги 2021-го и узнал, решение каких задач они считают наиболее важными в новом году .

По всем фронтам

Конец 2021-го в Донбассе выдался относительно спокойным в военном смысле: в течение практически всего декабря на линии соприкосновения наблюдалось затишье, а в некоторые дни не фиксировалось ни одного нарушения режима прекращения огня . Что, однако, в целом не отменяло жертв среди гражданского населения (23 декабря в Александровке после минометного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины был тяжело ранен мужчина), а вместе с тем и понимания — война не прекращается.

Основные баталии наблюдались и наблюдаются на политическом и информационных полях . Киев продолжает заявлять о необходимости курса на вступление страны в НАТО. С Украины приходят сообщения о сотрудниках американских ЧВК, которые проводят подготовку местного спецназа. Руководство ДНР рассказывает о поступлении в Незалежную из тех же США химического оружия. В Минобороны РФ говорят о возможных провокациях с его использованием.

Морозный конфликт Фото: REUTERS/GLEB GARANICH

В конце декабря завершилось последнее в 2021 году заседание трехсторонней контактной группы , где (прорыв после года вязких и безрезультатных переговоров?) Украина заявила, что готова «строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» и обсуждать вопрос «взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия пунктов пропуска».

По словам замглавы народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, беспокойства в республике, в том числе в военной среде, в связи с возможной эскалацией на фронте и наступлением ВСУ — нет.

— Ситуация рядовая. Мы выполняем свои задачи, — заверил он «Известия». — В начале 2021 года, к примеру, положение дел было не в пример более напряженным. То самое весеннее обострение я бы назвал ключевым событием прошедшего года. Сейчас значительно спокойнее .

Мостик в будущее

Между тем самым важным итогом года для Донбасса стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о гуманитарной помощи региону, который предполагает снятие всех ограничений на экспорт и импорт для республик ЛДНР, а также приравнивает продукты предприятий к товарам российского происхождения при госзакупках , сказал «Известиям» председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский.

Морозный конфликт Фото: ТАСС/Николай Тришин

— Наша экономика всегда была нацелена на экспорт. В связи с отсутствием сертификатов качества и соответствия такие важные отрасли, как металлургия, машиностроение, легкая промышленность, по сути, простаивали, не могли развернуться на полную мощность. Принятый указ — это огромный шаг вперед , — отметил донецкий политик.

Более сдержанно итоги года, а также грядущие перспективы оценивает донецкий политолог Рамиль Замдыханов.

— Особых зримых подвижек, преобразований, которые можно было бы назвать кардинальными, не вижу, — рассказал «Известиям» эксперт. — Рана, которая есть в Донбассе, затягивается, увы, очень медленно. Война продолжается, конфликт заморожен. А замороженное состояние — не самое благоприятное для любого организма.

Что касается прогнозов, то, по словам Замдыханова, конечно, следует отметить указ президента России о гумпомощи Донбассу. По его мнению, после этого экономика должна оживиться, но всё же необходимо время. Для начала должна быть создана как минимум соответствующая нормативно-правовая база. Ведь экономика — процесс всегда сложный, многогранный, считает эксперт, одним, даже самым значимым, указом ее не сдвинуть с места. Но этот документ в любом случае — важный мостик в будущее , подытожил политолог.

Морозный конфликт Фото: REUTERS/Gleb Garanich

«Красные линии»

По мнению политического эксперта Андрея Бабицкого, ключевым событием в ЛДНР стал переход 43 донбасских предприятий из рук крайне неэффективного местного менеджмента под управление российского бизнеса . В этот список вошли такие титаны промышленности, как Енакиевский металлургический и Ясиновский коксохимический заводы, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

— Это экстренная мера, призванная оживить предприятия, которые в последние годы стагнировали, а с ними и экономику регионов , — объяснил Бабицкий. — Уже предпринят ряд мер: выплачены огромные задолженности по зарплатам, сделаны вложения в обновление производств. Это вселяет оптимизм .

Другим важным событием стали проекты договора и соглашения, отправленные Кремлем в США, в которых обозначены «красные линии» , нарушение которых Россия будет считать недопустимым (проекты об обеспечении гарантий безопасности в Европе, переданные руководству США и НАТО 15 декабря. — «Известия»), считает Андрей Бабицкий.

— Это, по сути, ультиматумы, которые Россия предъявляет Западу, причем впервые после распада Советского Союза, жестко отстаивая свои интересы, — отметил он. — И их можно интерпретировать однозначно: Россия Донбасс в обиду не даст .

Морозный конфликт Енакиевский металлургический завод в Донецкой области Фото: ТАСС/Николай Тришин

«Ковид» и не только

В сфере здоровья граждан минувший год в Донбассе оказался, как и везде в мире, крайне проблемным. С лета на повестке была борьба с «Дельта»-штаммом коронавируса. Сейчас кривая заболеваемости снизилась вдвое: в сутки в ДНР регистрируется 200–250 инфицированных против 400 в октябре-ноябре .

В конце декабря (как раз перед Новым годом) в ДНР поступила долгожданная партия вакцины «Спутник Лайт» — 270 тыс. доз . Всего же с начала года в Донецкой Республике привилось около 250 тыс. жителей.

— Тема коронавируса — не единственная в нашей повестке, — рассказал «Известиям» министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. — В 2021 году по инвестпрограмме, которая реализуется второй год, в сферу здравоохранения поступил 1 млрд рублей — самое крупное вложение средств за всё время существования республики. Эти средства мы тратим на ремонт наших медучреждений, закупку оборудования, модернизацию сферы . В нынешнем году также планируется начать внедрять медицинскую информационную систему, как в России, позволяющую вести электронный оборот документов. А также создать в Донецке централизованную лабораторию по обработке анализов: работа уже идет. Какие-то из анализов у нас будут бесплатными, какие-то платными, но на порядок дешевле, чем у частных фирм, к которым приходится обращаться пациентам, что значительно снизит финансовую нагрузку на население.

Морозный конфликт Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

В ЛНР в прошедшем году при борьбе с COVID-19 врачи впервые перешли к работе в больших госпитальных базах.

— До этого мы использовали практику перепрофилирования под коронавирус только отделений, а теперь — всего медучреждения в целом, — сказал «Известиям» главный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко. — Перепрофилировано по такому принципу пять больших больниц в ЛНР. Качество обслуживания больных и эффективность лечения улучшились в разы.

В 2021-м из России в ЛНР по гуманитарной программе пришел прививочный материал для детей — от полиомиелита до кори . Аппараты ИВЛ, мониторинговые системы, диагностические системы по определению COVID-19 и других возбудителей. А также — больше 70 карет скорой помощи: такого поступления регион не видел многие годы.

— Население стало больше социально ответственным, это очень важно, — уверен Докашенко. — Общими усилиями — информполитикой и административными мерами — удалось добиться, что люди стали носить маски, соблюдать дистанцию. Тем же своим землякам, кто считает, что маски и прививки — это всё глупости, я всегда советую съездить на главное городское кладбище Луганска: за последний год оно выросло примерно в два раза, и основной возраст тех, кто ушел из жизни, — 35–45 лет… Чего хотелось бы пожелать в новом году? Чтобы наши выпускники-медики оставались работать в республике. Это главное .

Морозный конфликт Фото: ТАСС/Александр Река

Подарите мир

Число раненых военнослужащих в Донбассе, увы, продолжает расти . Расходы на лечение чаще всего приходится доставать из своего кармана. Хотя, как утверждает военная медсестра Лилия Радионова, ситуация в некоторых учреждениях меняется.

— В республиканской травматологии в последнее время стали меньше просить тратиться на медикаменты , — рассказала женщина. — А ведь бывали периоды, когда всё приходилось приобретать за свой счет — от шприца до дорогостоящих антибиотиков . Сложная ситуация сохраняется с кровью — ее не хватает! Информационной кампании по стимулированию донорства в республике не проводится.

Впрочем, серьезная напасть для военнослужащих, объясняет собеседница, — еще и общая усталость от войны. Стоит на передовой человек, и вдруг — сердце. Пожилые бойцы умирают чаще всего от инфарктов, инсультов: организм и психика изношены. Молодые, необстрелянные — от пуль и снарядов противника…

Одна из зон, где стреляют постоянно, — село Зайцево, что в 5 км от Горловки: до позиций ВСУ здесь десятки метров . Зайцево — одна из самых горячих точек на карте ДНР: получают ранения и гибнут мирные люди тут каждый год, дома — жилые и покинутые — попадают под огонь еженедельно. И тем не менее многие остаются, не уезжают. Деваться им просто некуда.

Морозный конфликт Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Несмотря на все трудности, прошедший год стал у нас рекордным по рождению детей , — поделилась с «Известиями» бывший глава села (уволилась после ранения), а ныне общественный деятель Ирина Дикун. — Десять родилось!

Всего из 430 жителей Зайцево 78 — дети.