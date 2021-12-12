Не только металлургия: Россия откроет свой рынок для товаров из ДНР

В ДНР ждут открытия российских рынков. В Донецке собираются начать кредитовать предпринимателей, расширять пункты пропуска и линейку товаров, в том числе пищевую. На 14 декабря запланирован круглый стол властей, донбасского бизнеса и представителей регионов РФ. Все подробности «Известиям» рассказали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики ( ДНР) Денис Пушилин и министр экономического развития непризнанной республики Алексей Половян .

Новая программа развития

14 декабря в Донецке пройдет круглый стол «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса». В нем примут участие глава ДНР, местные предприниматели и делегации из российских регионов, в том числе Крыма.

— Запланированы посещения предприятий. Мы делаем акцент на горно-шахтное оборудование, в том числе системы безопасности в угольной промышленности, также на металлургическую отрасль, машиностроение, химическое и фармацевтическое производство, агропром , — рассказал «Известиям» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Такие планы стали возможны после того, как президент России Владимир Путин подписал указ № 657. Согласно этому документу, в России теперь будут признавать сертификаты соответствия, выданные в ДНР и ЛНР, а местные предприятия допустят к участию в российских госзакупках .

Решение открыть товарам из ДНР прямой доступ на российский рынок было принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению ОРДЛО (отдельные территории Донецкой и Луганской областей. — Ред.) и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и распространения коронавируса, пояснил тогда российский президент. Документ будет действовать до политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в рамках Минских соглашений .

Не только металлургия Фото: Global Look Press/Alexander Rekun

По словам Пушилина, уже принята программа социально-экономического развития Донецкой народной республики на 2022–2024 годы, которая предусматривает меры поддержки предприятий. Среди них — кредиты на развитие производств и смягчение налоговой нагрузки.

Возможность получить субсидию — новая опция для малого и среднего бизнеса непризнанной ДНР. После референдума в 2014 году и до сегодняшнего дня предприниматели работали, отталкиваясь от сумм своих сбережений и доходов. По данным «Известий», в будущем году для микрокредитования будет выделено около 200 млн рублей из республиканского бюджета .

Кроме того, по словам главы непризнанной республики, планируется развивать необходимую инфраструктуру. Так, сейчас КПП на границе часто работают на пределе возможностей. Особенно в выходные дни, во время летнего сезона отпусков и в дни, когда из России идет вереница грузового транспорта с продовольствием.

— Мы уже провели реконструкцию основного пункта с Российской Федерацией «Успенка», после чего пропускная способность грузовых транспортных средств увеличилась в 1,5 раза. В соответствии с упомянутой программой развития запланирована реконструкция «Мариновки» и «Новоазовска», что позволит увеличить грузопоток в три раза , — сообщил «Известиям» Денис Пушилин.

Планы на экспорт в Россию

О торговых итогах этого года и планах на ближайшее будущее «Известиям» рассказал министр экономического развития непризнанной республики Алексей Половя н.

По его данным, сейчас доля импорта товаров (72%) превышает долю экспорта (28%). Россия остается основным торговым партнером республики. На ее долю приходится более 90% экспорта .

Половян сообщил, что с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдался рост реализации продукции, товаров и услуг. В частности, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+15,7%); производства, передачи и распределения электроэнергии (+11,3%), металлургии (+10%), производства кокса и коксопродуктов (+5%).

Не только металлургия Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Для машиностроения этот показатель вырос в полтора раза за счет роста производства таких видов товаров, как врубовые машины для добычи угля, фильтровальные аппараты для жидкостей, коммутационные панели, теплообменники, электрические трансформаторы и др.

По оценкам Алексея Половяна, уровень объемов производства в 2022 году будет зависеть от маркетинговой деятельности самих предприятий .

— Республика в основном продает металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию машиностроения. Из продуктов питания на сегодняшний день в Россию из ДНР продаются зерновые культуры, подсолнечное масло сырец, пшеничная мука, шоколадные и мучные кондитерские изделия, соусы и продукты для их приготовления, мороженое и грецкие орехи, — перечислил он.

По прогнозу министра, с 2022 года при благоприятной конъюнктуре рынка планируется увеличить объемы экспорта уже экспортируемых товаров, а также расширить сам перечень. В том числе мясными и колбасными изделиями, молочной продукцией, замороженными полуфабрикатами (вареники и пельмени), кондитерскими изделиями (халва, козинаки, кукурузные палочки).

Точечное улучшение жизни

По данным «Известий», точечно стало улучшаться качество жизни жителей непризнанной республики . Способствовали этому несколько основных факторов.

Во-первых, по официальным данным, на промышленных предприятиях республики были погашены долги по зарплатам . Работники из Донецка и Макеевки подтвердили изданию эту информацию. Растут объемы производства. В результате увеличивается количество отработанных смен и суммы в расчетных листках.

Не только металлургия Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Во-вторых, продолжают повышаться оклады работников бюджетных сфер и пенсии . Размеры выплат соответствуют украинским или превышают их, а также стремятся к российским.

В-третьих, по словам жителей села, с которыми поговорили «Известия», у них появилась «осторожная надежда на возвращение к довоенному уровню доходов».

Так, в качестве сырья для заводов у жителей деревень уже начали скупать грецкие орехи и семечки подсолнечника. У фермеров пошли в рост заказы на свежую свинину и говядину, коровье и козье молоко, мед.

«Экономическая ситуация в ДНР может улучшиться за два года»

Перспективы развития торговли ДНР и России, а также его экономические и политические последствия «Известия» обсудили с экспертами.

По мнению российского политолога Андрея Суздальцева, промышленность республики уже в какой-то степени вписана в российскую экономику.

— Их предприятия, особенно машиностроительные, выполняют заказ на специальную технику. Для этого в регионе есть прекрасный кадровый состав инженеров и конструкторов. Также не стоит забывать, что Донбасс — в целом промышленный край, не только шахты и металлургия. Теперь проблемы с поставками будут сняты, — отметил Суздальцев.

Он обратил внимание на то, что городская часть Донбасса, которая тянется по всему юго-востоку и захватывает Луганскую область, как раз является территорией самопровозглашенных республик.

— Несмотря на то что сельская часть региона под контролем вооруженных сил Украины, республики себя кормят. Возможно, что-то они не производят. В этом плане Россия выручает — довозит гуманитарными конвоями. Но животноводство, мясо птицы, зерно, молочные изделия — это всё есть. И еще готовы вывозить, — считает эксперт.

По мнению Андрея Суздальцева, продукция ДНР хорошего качества, а потому найдет своего потребителя в России, уверен политолог.

Не только металлургия Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Тем более что есть элемент солидарности. Трудно удержаться и не купить товары из Донецка и Луганска, потому что понимаешь, что поддерживаешь собственный народ . В конце концов, надо помнить, что Белоруссия как наш союзник могла бы выделить квоты на покупку молочной продукции из ДНР, такой вариант был бы справедливым, — считает специалист.

Согласно его оценкам, после выхода на российский рынок при условии отсутствия активных боевых действий экономическая ситуация в ДНР может быстро улучшиться — ориентировочно, за два года.

Серьезным шагом назвал указ Путина директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его мнению, это фактически означает включение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в единое экономическое пространство с Российской Федерацией, Белоруссией и другими странами ЕАЭС .

— С одной стороны, ситуация в регионе может немножечко улучшаться. С другой стороны, случится активная эксплуатация ресурсов региона, полная экономическая переориентация на восток, увеличение прибыльности экономики. Конечно, всё это не будут поддерживать ни западные страны, ни Украина, поскольку в той или иной мере это вредит их интересам, — считает украинский политолог.

По словам Бортника, если Минские соглашения будут выполнены, «отыгрывать назад» экономические планы ДНР не придется.