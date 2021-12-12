Не только металлургия: Россия откроет свой рынок для товаров из ДНР
В ДНР ждут открытия российских рынков. В Донецке собираются начать кредитовать предпринимателей, расширять пункты пропуска и линейку товаров, в том числе пищевую. На 14 декабря запланирован круглый стол властей, донбасского бизнеса и представителей регионов РФ. Все подробности «Известиям» рассказали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и министр экономического развития непризнанной республики Алексей Половян.
Новая программа развития
14 декабря в Донецке пройдет круглый стол «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса». В нем примут участие глава ДНР, местные предприниматели и делегации из российских регионов, в том числе Крыма.
— Запланированы посещения предприятий. Мы делаем акцент на горно-шахтное оборудование, в том числе системы безопасности в угольной промышленности, также на металлургическую отрасль, машиностроение, химическое и фармацевтическое производство, агропром, — рассказал «Известиям» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Такие планы стали возможны после того, как президент России Владимир Путин подписал указ № 657. Согласно этому документу, в России теперь будут признавать сертификаты соответствия, выданные в ДНР и ЛНР, а местные предприятия допустят к участию в российских госзакупках.
Решение открыть товарам из ДНР прямой доступ на российский рынок было принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению ОРДЛО (отдельные территории Донецкой и Луганской областей. — Ред.) и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и распространения коронавируса, пояснил тогда российский президент. Документ будет действовать до политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в рамках Минских соглашений.
По словам Пушилина, уже принята программа социально-экономического развития Донецкой народной республики на 2022–2024 годы, которая предусматривает меры поддержки предприятий. Среди них — кредиты на развитие производств и смягчение налоговой нагрузки.
Возможность получить субсидию — новая опция для малого и среднего бизнеса непризнанной ДНР. После референдума в 2014 году и до сегодняшнего дня предприниматели работали, отталкиваясь от сумм своих сбережений и доходов. По данным «Известий», в будущем году для микрокредитования будет выделено около 200 млн рублей из республиканского бюджета.
Кроме того, по словам главы непризнанной республики, планируется развивать необходимую инфраструктуру. Так, сейчас КПП на границе часто работают на пределе возможностей. Особенно в выходные дни, во время летнего сезона отпусков и в дни, когда из России идет вереница грузового транспорта с продовольствием.
— Мы уже провели реконструкцию основного пункта с Российской Федерацией «Успенка», после чего пропускная способность грузовых транспортных средств увеличилась в 1,5 раза. В соответствии с упомянутой программой развития запланирована реконструкция «Мариновки» и «Новоазовска», что позволит увеличить грузопоток в три раза, — сообщил «Известиям» Денис Пушилин.
Планы на экспорт в Россию
О торговых итогах этого года и планах на ближайшее будущее «Известиям» рассказал министр экономического развития непризнанной республики Алексей Половян.
По его данным, сейчас доля импорта товаров (72%) превышает долю экспорта (28%). Россия остается основным торговым партнером республики. На ее долю приходится более 90% экспорта.
Половян сообщил, что с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдался рост реализации продукции, товаров и услуг. В частности, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+15,7%); производства, передачи и распределения электроэнергии (+11,3%), металлургии (+10%), производства кокса и коксопродуктов (+5%).
Для машиностроения этот показатель вырос в полтора раза за счет роста производства таких видов товаров, как врубовые машины для добычи угля, фильтровальные аппараты для жидкостей, коммутационные панели, теплообменники, электрические трансформаторы и др.
По оценкам Алексея Половяна, уровень объемов производства в 2022 году будет зависеть от маркетинговой деятельности самих предприятий.
— Республика в основном продает металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию машиностроения. Из продуктов питания на сегодняшний день в Россию из ДНР продаются зерновые культуры, подсолнечное масло сырец, пшеничная мука, шоколадные и мучные кондитерские изделия, соусы и продукты для их приготовления, мороженое и грецкие орехи, — перечислил он.
По прогнозу министра, с 2022 года при благоприятной конъюнктуре рынка планируется увеличить объемы экспорта уже экспортируемых товаров, а также расширить сам перечень. В том числе мясными и колбасными изделиями, молочной продукцией, замороженными полуфабрикатами (вареники и пельмени), кондитерскими изделиями (халва, козинаки, кукурузные палочки).
Точечное улучшение жизни
По данным «Известий», точечно стало улучшаться качество жизни жителей непризнанной республики. Способствовали этому несколько основных факторов.
Во-первых, по официальным данным, на промышленных предприятиях республики были погашены долги по зарплатам. Работники из Донецка и Макеевки подтвердили изданию эту информацию. Растут объемы производства. В результате увеличивается количество отработанных смен и суммы в расчетных листках.
Во-вторых, продолжают повышаться оклады работников бюджетных сфер и пенсии. Размеры выплат соответствуют украинским или превышают их, а также стремятся к российским.
В-третьих, по словам жителей села, с которыми поговорили «Известия», у них появилась «осторожная надежда на возвращение к довоенному уровню доходов».
Так, в качестве сырья для заводов у жителей деревень уже начали скупать грецкие орехи и семечки подсолнечника. У фермеров пошли в рост заказы на свежую свинину и говядину, коровье и козье молоко, мед.
«Экономическая ситуация в ДНР может улучшиться за два года»
Перспективы развития торговли ДНР и России, а также его экономические и политические последствия «Известия» обсудили с экспертами.
По мнению российского политолога Андрея Суздальцева, промышленность республики уже в какой-то степени вписана в российскую экономику.
— Их предприятия, особенно машиностроительные, выполняют заказ на специальную технику. Для этого в регионе есть прекрасный кадровый состав инженеров и конструкторов. Также не стоит забывать, что Донбасс — в целом промышленный край, не только шахты и металлургия. Теперь проблемы с поставками будут сняты, — отметил Суздальцев.
Он обратил внимание на то, что городская часть Донбасса, которая тянется по всему юго-востоку и захватывает Луганскую область, как раз является территорией самопровозглашенных республик.
— Несмотря на то что сельская часть региона под контролем вооруженных сил Украины, республики себя кормят. Возможно, что-то они не производят. В этом плане Россия выручает — довозит гуманитарными конвоями. Но животноводство, мясо птицы, зерно, молочные изделия — это всё есть. И еще готовы вывозить, — считает эксперт.
По мнению Андрея Суздальцева, продукция ДНР хорошего качества, а потому найдет своего потребителя в России, уверен политолог.
— Тем более что есть элемент солидарности. Трудно удержаться и не купить товары из Донецка и Луганска, потому что понимаешь, что поддерживаешь собственный народ. В конце концов, надо помнить, что Белоруссия как наш союзник могла бы выделить квоты на покупку молочной продукции из ДНР, такой вариант был бы справедливым, — считает специалист.
Согласно его оценкам, после выхода на российский рынок при условии отсутствия активных боевых действий экономическая ситуация в ДНР может быстро улучшиться — ориентировочно, за два года.
Серьезным шагом назвал указ Путина директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его мнению, это фактически означает включение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в единое экономическое пространство с Российской Федерацией, Белоруссией и другими странами ЕАЭС.
— С одной стороны, ситуация в регионе может немножечко улучшаться. С другой стороны, случится активная эксплуатация ресурсов региона, полная экономическая переориентация на восток, увеличение прибыльности экономики. Конечно, всё это не будут поддерживать ни западные страны, ни Украина, поскольку в той или иной мере это вредит их интересам, — считает украинский политолог.
По словам Бортника, если Минские соглашения будут выполнены, «отыгрывать назад» экономические планы ДНР не придется.
— Тогда для отдельных районов откроется украинский рынок, а российский — не закроется. Но всё же это маловероятный сценарий. Скорее всего, продолжится движение этих регионов в состав России по крымскому сценарию или в направлении частичной признанности. Все элементы интеграции — политические, культурные, образовательные, экономические — или реализованы, или в процессе, — резюмировал эксперт.