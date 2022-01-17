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В правящей партии ФРГ заявили о необходимости встречи в «нормандском формате»

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«Нормандский формат» определенно надо возродить. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер.

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«Это позиция федерального правительства, и лично моя. Германия — одна из тех стран, которая пытается сдвинуть эту тему с мертвой точки», — отметил немецкий политик.

При этом он подчеркнул, что Германия настаивает на выполнении Минских соглашений.

«В любом случае, встреча в «нормандском формате» необходима. В этом году было бы полезным прибавить темп, чтобы придать основательности тому, что мы обсуждали ранее», — добавил Ральф Штегнер.

В интервью «Известиям» немецкий депутат также рассказал об отсутствии препятствий для запуска СП-2, перспективах возвращения РФ в G7 и необходимости ведения переговоров по безопасности с Россией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»

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