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Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом 18 января сообщает Госдеп.

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В ходе беседы главы дипведомств обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия-НАТО.

«Министры обсудили состоявшийся 10 января Диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины», — сказано в заявлении американского дипведомства.

Ранее в этот день Лавров встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок. Как отметил глава МИД РФ, Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Он также подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины.

Бербок, в свою очередь, сообщила, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу».

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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