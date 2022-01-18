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Лавров указал на неприемлемость требований по перемещениям войск РФ

Лавров: Москва не примет требования Запада по поводу действий российских войск на территории страны
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Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Об этом во вторник, 18 января, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

«Мы объяснили также, что под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших Вооруженных сил и нашей собственной земли», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

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Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины, подчеркнул Лавров.

Кроме того, он указал, что у России и Германии сложилось общее понимание «безальтернативности» Минских соглашений. Москва рассчитывает, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров с тем, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства.

«И в этом контексте мы обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках нормандского формата и о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы в рамках этой четверки оказывать содействие выполнению минского комплекса мер прежде всего через активизацию работы контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск», — сказал министр.

Анналена Бербок сообщила в тот же день, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу».

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что Россия не нападала и не планирует нападать на Украину.

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