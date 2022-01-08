NYT опубликовала карту «расположения российских войск» у границы с Украиной

Американская газета The New York Times в пятницу, 7 января, составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

По мнению авторов статьи, войска угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». Уточняется, что они якобы окружают Украину с трех сторон.

Так, на карте изображены десять основных скоплений войск РФ недалеко от украинской границы. Почти все они, по данным NYT, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Газета уточняет, что материал составлен на основе информации украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Издание не поясняет, когда именно Россия планирует вторгнуться в соседнее государство, но якобы сейчас Кремль находится «на пути» к получению всего необходимого для начала операции.

В последние месяцы в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

27 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что РФ может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.