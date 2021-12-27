В раде не нашли оснований опасаться нападения России на Украину

На сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко.

Он подчеркнул, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

«Сейчас Россия, таким образом, то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать. Обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. Думаю, сейчас на границах у нас столько же стабильно (сил РФ. — Ред.), небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением», — сказал Костенко в эфире канала «Украина-24».

По словам депутата, российские военные находятся у западной границы РФ с Украиной еще с 2014 года. Он считает, что эти силы развернуты не для нападения, а «для давления».

Также Костенко прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, что в 200 км от украинской границы размещены 120 тыс. солдат РФ, а в 400 км еще больше сил. Депутат отметил, что это просто места дислокации российских войск.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.