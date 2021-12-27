Прямой эфир
Наука
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками Oneweb стартовала с Байконура
Экономика
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа в Китай
Мир
В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию
Экономика
Лавров назвал поданный в ВТО иск против РФ позорным шагом
Общество
В Севастополе уволили отвечающего за уборку снега вице-губернатора
Политика
Матвиенко указала на целесообразность укрупнения регионов
Мир
В МИД РФ заявили об угрозе нового ракетного кризиса
Наука
Жители Земли смогут увидеть звездопад и самое большое Солнце
Экономика
Во второй энергоблок БелАЭС загрузили ядерное топливо
Экономика
В ЦБ заявили об отсутствии планов по введению новой отчетности для банков

В раде не нашли оснований опасаться нападения России на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко.

«Страны Запада взяли обязательство наращивать давление на Россию»
Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов — о возможных провокациях со стороны Украины и растущей напряженности в регионе

Он подчеркнул, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

«Сейчас Россия, таким образом, то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать. Обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. Думаю, сейчас на границах у нас столько же стабильно (сил РФ. — Ред.), небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением», — сказал Костенко в эфире канала «Украина-24».

По словам депутата, российские военные находятся у западной границы РФ с Украиной еще с 2014 года. Он считает, что эти силы развернуты не для нападения, а «для давления».

Также Костенко прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, что в 200 км от украинской границы размещены 120 тыс. солдат РФ, а в 400 км еще больше сил. Депутат отметил, что это просто места дислокации российских войск.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021