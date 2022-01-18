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Псаки заявила о якобы подготовке РФ к эвакуации семей дипломатов из Украины

Псаки: у США есть данные, что РФ готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины
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США имеют информацию о том, что РФ готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины в конце декабря — начале января. Об этом заявила во вторник, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — отметила Псаки.

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По ее словам, у США нет оценки относительно того, зачем это должно было быть сделано, а также значения этих шагов.

Ранее, 15 января, Псаки сообщила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

18 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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