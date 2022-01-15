Прямой эфир
Мир
Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР
Мир
В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января
Общество
Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам
Спорт
Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию
Мир
На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве

Белый дом назвал сроки «вторжения» России на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января, в ходе брифинга заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. Трансляция велась в Twitter администрации США.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

«Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планы состоят в том, чтобы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля, — указала она.

Отвечая на вопросы журналистов, Псаки продолжила настаивать на том, что РФ может специально создать повод для «вторжения» на Украину, после чего может непосредственно осуществить агрессию.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022