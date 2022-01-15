Белый дом назвал сроки «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января, в ходе брифинга заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. Трансляция велась в Twitter администрации США.

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

«Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планы состоят в том, чтобы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля, — указала она.

Отвечая на вопросы журналистов, Псаки продолжила настаивать на том, что РФ может специально создать повод для «вторжения» на Украину, после чего может непосредственно осуществить агрессию.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.