В МИДе заявили о штатной работе посольства РФ в Киеве
Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом 18 января заявили в МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times.
Так, в этот же день газета со ссылкой на американских и украинских официальных лиц заявила, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Киева.
15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.
Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.