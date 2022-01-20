Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Цена нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Мир
На Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19
Мир
Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины
Недвижимость
Средняя цена аренды высокобюджетной квартиры в Москве достигла $22 860
Экономика
Германии предрекли суровые санкции США из-за «Северного потока – 2»
Мир
Токаев освободил Туякова от должности замминистра обороны Казахстана
Мир
Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на предложения РФ
Политика
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Мир
ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19

МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину

МИД: Запад готовит военные провокации против Украины, прикрываясь российской «угрозой»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания фона для американских масштабных военных провокаций. Об этом 20 января заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022