МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину

Заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания фона для американских масштабных военных провокаций. Об этом 20 января заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Новость дополняется