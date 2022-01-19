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Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине

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США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряженности вокруг Украины, воздержавшись от поставок оружия этому государству. Об этом в среду, 19 января, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

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«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — говорится в заявлении посольства РФ, опубликованном в Facebook.

В сообщении говорится, что «Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей».

Ранее, 18 января, представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, а новые поставки состоятся в ближайшие недели.

«Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — отметила представитель Госдепа.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

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