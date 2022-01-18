США отправят Украине новую партию военной помощи

Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели. Об этом 18 января сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.

По словам дипломата, в 2021 году США поставили Украине больше систем безопасности, чем в любой год с 2014 года

«Стоит России вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — отметила представитель Госдепа.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

Накануне глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о решении Лондона поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. По его словам, они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для РФ.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.