Глава минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон. Об этом он сообщил 17 января в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства.

«Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели», — сказал он.

По словам Уоллеса, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности. Совет Россия–НАТО показал, что альянс готов к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах евро-атлантической безопасности, подчеркнул он.

Как напомнил глава минобороны Великобритании, Россия является ядерной державой. Она не должна опасаться НАТО, Украины или любых других стран. Также Уоллес рассказал о планах Лондона поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», — заключил Уоллес.

Ранее в понедельник в статье для Times Уоллес заявил, что НАТО не проводило политику целенаправленного расширения на восток, однако страны региона сами выразили желание вступить в организацию из соображений безопасности.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.