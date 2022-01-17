Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Новости компаний
В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»
Мир
Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту
Мир
В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Общество
Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби
Мир
Порошенко исчез из перечня находящихся во внутригосударственном розыске лиц
Мир
Грушко назвал возможный ответ РФ на отказ НАТО от гарантий безопасности
Мир
Глава минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

Глава минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон. Об этом он сообщил 17 января в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

«Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели», — сказал он.

По словам Уоллеса, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности. Совет Россия–НАТО показал, что альянс готов к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах евро-атлантической безопасности, подчеркнул он.

Как напомнил глава минобороны Великобритании, Россия является ядерной державой. Она не должна опасаться НАТО, Украины или любых других стран. Также Уоллес рассказал о планах Лондона поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», — заключил Уоллес.

Ранее в понедельник в статье для Times Уоллес заявил, что НАТО не проводило политику целенаправленного расширения на восток, однако страны региона сами выразили желание вступить в организацию из соображений безопасности.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022