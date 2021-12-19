В Великобритании посчитали маловероятным отправку войск на Украину

Британский глава минобороны Бен Уоллес в субботу, 18 декабря, заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска для помощи Украине.

«Это факт, она [Украина] не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину», — приводит издание The Spectator слова Уоллеса.

Вместе с тем министр не сообщил, присоединится ли Великобритания к США в деле вооружения Украины.

«Мы еще не начали оказывать помощь. Мы постоянно изучаем все варианты», — отметил Уоллес.

17 декабря помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов. Он добавил, что скоро в страну прибудет новая партия вооружения.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.