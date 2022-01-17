В Кремле оценили призыв Эстонии разместить в стране больше сил НАТО

Призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных континентов у себя на территории: это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — отметил Песков.

Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

При этом 13 января председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы. По словам Борреля, дискуссии на эту тему продолжаются, однако с обеих сторон есть четко сложившаяся позиция.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.