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НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией

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Североатлантический альянс готов обсуждать сокращение вооружения с Россией. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.

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Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

В то же время генсек организации отметил, что альянс не согласен с необходимостью вывода своих военных из стран — членов НАТО, которые пополнили организацию после 1997 года. По его словам, союзники по НАТО не могут поступиться «абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности». Столтенберг добавил, что при таком развитии событий половина членов альянса не будут защищены военными НАТО и станут «членами второго сорта».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ.

Он также напомнил, что при объединении Германии США обещали не распространять инфраструктуру альянса на восток, но это не было оформлено в юридические гарантии.

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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