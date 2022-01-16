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Песков заявил о подходе России и НАТО к красной линии из-за Украины

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Отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. Об этом 16 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видели большой объем информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. И это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ.

«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», — отметил Песков.

Он также напомнил, что при объединении Германии США обещали не распространять инфраструктуру альянса на восток, но это не было оформлено в юридические гарантии.

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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