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В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО

Боррель: предложения РФ по нерасширению НАТО неприемлемы
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Предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы, с ними не согласны все члены Евросоюза. Об этом 13 января заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции.

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«Речь идет об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом. Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенный государства», — подчеркнул он.

По словам Борреля, дискуссии на эту тему продолжаются, однако с обеих сторон есть четко сложившаяся позиция.

«Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию», — резюмировал председатель ЕП.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Также замминистра подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. По словам дипломата, российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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