В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО

Предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы, с ними не согласны все члены Евросоюза. Об этом 13 января заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции.

«Речь идет об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом. Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенный государства», — подчеркнул он.

По словам Борреля, дискуссии на эту тему продолжаются, однако с обеих сторон есть четко сложившаяся позиция.

«Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию», — резюмировал председатель ЕП.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Также замминистра подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. По словам дипломата, российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).