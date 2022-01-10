Рябков назвал вопрос нерасширения НАТО ключевым для нацбезопасности РФ

Вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Об этом 10 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

«Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос», — отметил он.

Рябков также подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», — сказал замглавы МИД РФ.

Он заявил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры».

«Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами «должны», «обязаны», никогда не становиться членами НАТО», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО.

«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», — сказал он.

Вступление Украины в альянс исключено, заявил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк. До тех пор, пока Россия будет обладать достаточным влиянием на мировой арене, Украина не сможет присоединиться к НАТО, считает политик.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 декабря отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию «вопросом жизни и смерти» для России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

8 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.