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Песков назвал расширение НАТО «вопросом жизни и смерти» для России

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Расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию — это «вопрос жизни и смерти» для России. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка на другие страны, которые были на территории Советского Союза», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Молдавии и Грузии», — заметил ведущий.

«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», — заявил Песков.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что военно-технический ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». По словам главы государства, он будет зависеть от предложений, которые сделают ему военные эксперты.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что именно нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности РФ систем вооружений являются ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с НАТО и США. Она отметила, что «это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.

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