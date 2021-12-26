Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»
Ответ РФ на расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным, он зависит от предложений военных экспертов. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».
Глава государства подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы с точки зрения этого дипломатического процесса «что-то забаллотировать и что-то прекратить».
По его словам, целью является достичь юридически закрепленного переговорного результата.
Путин отметил, что Москва будет стремиться «именно к этому».
Ранее, в воскресенье, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что в данный момент прорабатываются сроки и формат заседания Совета Россия–НАТО.
В этот же день агентство Anadolu со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия–НАТО на 12 января. По словам собеседника агентства, с Москвой продолжаются контакты по этому вопросу.
25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает ключевой тему нерасширения НАТО в ходе обсуждения с Западом гарантий безопасности. Это должны предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в российской позиции, подчеркнула она.
Ранее, 23 декабря, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.