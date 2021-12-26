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Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»

Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»

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Ответ РФ на расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным, он зависит от предложений военных экспертов. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

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«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы с точки зрения этого дипломатического процесса «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

По его словам, целью является достичь юридически закрепленного переговорного результата.

Путин отметил, что Москва будет стремиться «именно к этому».

Ранее, в воскресенье, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что в данный момент прорабатываются сроки и формат заседания Совета Россия–НАТО.

В этот же день агентство Anadolu со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия–НАТО на 12 января. По словам собеседника агентства, с Москвой продолжаются контакты по этому вопросу.

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает ключевой тему нерасширения НАТО в ходе обсуждения с Западом гарантий безопасности. Это должны предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в российской позиции, подчеркнула она.

Ранее, 23 декабря, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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