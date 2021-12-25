Захарова отметила важность темы нерасширения НАТО в ходе переговоров с Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря заявила, что Москва считает ключевой тему нерасширения НАТО в ходе обсуждения с Западом гарантий безопасности.

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — сказала она, комментируя заявления о том, что в рамках предстоящих обсуждений российского предложения о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Альянс также отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Ранее, 16 декабря, Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.