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В МИД РФ рассказали о проработке сроков заседания Совета Россия-НАТО

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Сроки и формат заседания Совета Россия–НАТО в данный момент прорабатываются. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день агентство Anadolu со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе (НАТО) сообщил, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия-НАТО на 12 января. По словам собеседника агентства, с Москвой продолжаются контакты по этому вопросу.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она также подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в январе получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

21 декабря Столтенберг выразил надежду на то, что заседание Совета Россия–НАТО удастся созвать в новом году. Он выразил надежду на содержательный диалог с РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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