Экс-советник Ющенко исключил вступление Украины в НАТО

НАТО скорее прекратит свое существование, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение выразил экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк.

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса, это правда», — подчеркнул он в эфире телеканала «Наш».

При этом Ивасюк задался вопросом, для чего в конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО. По его мнению, у такого положения есть одна цель, которая заключается в предостережении.

«Эта функция одна, и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной рады не было соблазна повернуть на Восток», — добавил экс-советник.

31 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад превращает Украину в квазичлена НАТО, таким образом подрывая безопасность России. По мнению депутата, Запад использует Украину как «плацдарм для геополитического и военного давления» на РФ.

В тот же день первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин указал на то, что НАТО уже «вступило» на Украину — в стране появились консультанты, военные, а также создаются различные базы альянса.

24 декабря глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски.По словам российского министра, речь идет о масштабном конфликте в Европе.

8 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.