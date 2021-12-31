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В Госдуме заявили о превращении Украины в квазичлена НАТО

Депутат Белик: Запад превращает Украину в квазичлена НАТО, подрывая безопасность России
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Запад превращает Украину в квазичлена НАТО, что подрывает безопасность России. Об этом 31 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса», — подчеркнул он, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор лидеров РФ и США.

По мнению депутата, Запад использует Украину как «плацдарм для геополитического и военного давления» на Россию. В связи с этим любые контакты с западными партнерами очень важны для РФ в контексте обеспечения стабильности и безопасности, указал он.

«Поэтому любые формы диалога, в первую очередь, с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джозефом Байденом, очень важны сегодня для того, чтобы, прежде всего, была гарантированно обеспечена безопасность России», — добавил Белик в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что НАТО уже «вступило» на Украину — в стране уже появились консультанты, военные, а также создаются различные базы альянса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. При этом экс-посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер заявил, что Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине.

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