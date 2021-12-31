В Госдуме РФ отметили действительное «вступление» НАТО на Украину

НАТО уже «вступило» на Украину, но всё это обратимо при желании. Об этом заявил в пятницу, 31 декабря, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — отметил Затулин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, на Украине уже появились инструктора, консультанты, военные. При этом, как уточнил Затулин, в стране создаются различные базы.

«Всё это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ», — заключил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 31 декабря отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. При этом экс-посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер в тот же день заявил, что Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.