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Лавров предупредил Запад о последствиях в случае отказа от диалога по безопасности

МИД: Россия примет меры, если НАТО и США не ответят на предложения по безопасности
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Власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул Лавров, МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

По словам министра, предложения России о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства. Глава ведомства уточнил, что в документах есть множество элементов. В частности, на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

28 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров с РФ 10 января США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине. По его словам, российская сторона знает, что среди выдвинутых предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.

23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Приведут ли переговоры к новой встрече лидеров стран, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога, добавил он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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