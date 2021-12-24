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Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности

Песков: Россия ждет ответов США по гарантиям безопасности в январе
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Россия рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

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В свою очередь представитель Кремля обратил внимание на то, что российская сторона рассчитывает в январе получить от Вашингтона конкретно сформулированные ответы на все вопросы. При этом он подчеркнул, что США и различные европейские страны проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости границ РФ.

Это не может не вызывать озабоченность российской стороны, что вынуждает Россию принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, заключил Песков.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

21 декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. Тогда как 23 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

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