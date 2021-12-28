Сложить альянс: НАТО обсуждает с РФ возможность встречи в январе

Результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях. Об этом «Известиям» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев . Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении созвать совещание совета 12 января. В пресс-службе альянса «Известиям» сказали, что находятся в контакте с РФ по поводу встречи . В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что прорабатывают предложение НАТО и готовы к прямому диалогу по гарантиям безопасности. Однако, как отметили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, Запад не готов принять условия российской стороны в полном объеме, поэтому ждать прорыва от этого заседания не стоит. Тем более что основной раунд переговоров по гарантиям безопасности РФ будет проводить непосредственно с США .

Прямой диалог

Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия–НАТО почти сразу после новогодних праздников — 12 января. Как заявили «Известиям» в пресс-службе альянса, в настоящий момент они находятся в контакте с Москвой по поводу встречи . В МИД РФ «Известиям» сообщили, что официальную позицию ведомства по поводу Совета Россия–НАТО ранее уже сформулировал замглавы министерства Александр Грушко. 27 декабря дипломат заявил, что Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса. Однако, по его словам, еще предстоит решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации . Как отметил Александр Грушко, из-за недружественных действий блока сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече. Если будет принято положительное решение, то в Бельгию, скорее всего, поедет делегация из Москвы.

Напомним, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с начала ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию сотрудников российского постпредства.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности , «исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ».

Напомним, свои предложения по гарантиям безопасности МИД РФ опубликовал еще 17 декабря. Они сформулированы в проекты двух документов — соглашение с НАТО и договор с США. Позиция Москвы следующая: стороны не будут укреплять свою безопасность за счет других; РФ и НАТО не рассматривают друг друга как противника; стороны возвращают свои войска на диспозиции, актуальные на 27 мая 1997 года и отказываются от наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе; а НАТО обязуется не расширять свой состав.

В договоре с США Россия, помимо этих требований, настаивает на возвращении ядерного оружия на территорию Штатов и отказе от его размещения в других странах.

На вопрос «Известий» о возможности принятия гарантий безопасности, выдвигаемых РФ, в пресс-службе НАТО напомнили лишь о заявлении Североатлантического совета от 16 декабря по поводу ситуации вокруг Украины . «Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности, а также проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО», — говорится в сообщении.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что ждать полного принятия российских требований альянсом, очевидно, не стоит .

— Запад не будет отвергать все предложения с порога и постарается продемонстрировать готовность конструктивно обсуждать накопившиеся проблемы. Однако, если учитывать справедливые заявления МИД РФ, я думаю, что Запад не будет готов принять предложения Москвы по гарантиям безопасности в полном и комплексном виде, — отметил политик.

При этом, по словам депутата, сейчас «мы находимся в некоем переходном периоде, когда делать любой прогноз сложно».

— С одной стороны, есть стратегия Запада на удушение России. С другой стороны, администрация президента США Джо Байдена дает понять, что накалять ситуацию до предела нельзя, поскольку при некоторых сценариях проиграют все стороны , — добавил Дмитрий Новиков.

Основной раунд

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 декабря заявил, что основной раунд переговоров по гарантиям безопасности Москва будет проводить непосредственно с Вашингтоном . По словам министра, они состоятся сразу по завершении новогодних каникул. В них будет принимать участие МИД и Минобороны РФ.

Что касается переговоров с НАТО, по словам шефа российской дипломатии, предложенный Москвой альянсу договор «совершенно необязательно» готовить по линии Совета Россия–НАТО. По его словам, России важна не форма, в которой будут вести контакты с альянсом, а суть, в связи с чем необходимо разговаривать прежде всего на уровне военных, «профессионально и ответственно».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил в разговоре с «Известиями» мнение, что успех переговоров с альянсом будет зависеть от формирования повестки дня .

Что им НАТО Фото: Global Look Press/Senior Airman Jonathan Padish

— Совет Россия–НАТО утратил смысл своего существования на предыдущем этапе, поскольку повестка дня навязывалась со стороны НАТО в адрес РФ. Российские предложения к этой повестке систематически игнорировались. Если представители альянса поймут, что с РФ можно разговаривать только на равных условиях, то мы это довольно быстро увидим по повестке, — подчеркнул сенатор.

По его словам, необходимо вернуться к тем принципам, на которых Совет Россия–НАТО создавался.

— В них заложено не просто равенство РФ с одной стороны и НАТО — с другой. Согласно этим принципам, страны альянса должны выступать в своем национальном качестве . И существует это для того, чтобы соблюдать принцип равенства и избежать давления, — подчеркнул Константин Косачев.

— Результативность этой встречи будет зависеть от того, с какими директивами приедут на нее делегации стран НАТО. Конечно, нам было бы интересно поговорить со странами — членами альянса, если каждый сможет высказать свою точку зрения, а не когда тот же генсек НАТО будет говорить якобы от имени всех стран. На двустороннем уровне от ряда членов альянса мы часто слышим совсем другие позиции , — подчеркнул сенатор.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев заявил, что от формата Совет Россия–НАТО прорывных или долгосрочных решений ждать не стоит, поскольку основные решения будут приниматься в ходе переговоров Москвы с Вашингтоном.

— Для США и их ближайших соратников в Европе — Германии, Франции и Великобритании — этот формат необходим, чтобы изображать перед маленькими странами НАТО театр, в которых их мнение учитывается при принятии важнейших решений. В действительности основные переговоры будут вестись между РФ и США, которые непосредственно принимают решения в рамках НАТО , — подчеркнул эксперт.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не исключил в разговоре с «Известиями», что заседание Совета Россия–НАТО в этот раз пройдет по старому сценарию, из-за которого РФ в свое время закрыла постпредство в Брюсселе.

— Когда этот формат переживал лучшие времена, встречи тщательно готовились. Это небыстрый процесс. Конечно, всё возможно при наличии политической воли, но всё же времени остается мало . И потому есть опасность, что эта встреча пройдет так, как проходили они осенью прошлого года. Тогда они сводились лишь к обмену официальными заявлениями, — заявил эксперт.

По словам Андрея Кортунова, едва ли Совет Россия–НАТО в этот раз будет рассматривать вопросы гарантий безопасности. Скорее всего, Запад скажет, что эти вопросы должны прежде всего обсудить представители высших органов самого Североатлантического блока .

— Скорее всего, западная сторона попытается перевести разговор в русло тактических и ситуативный решений, которые могли бы снизить напряженность . То есть попытается обсудить меры доверия, деэскалацию по линии соприкосновения. При этом, конечно, будет настаивать на отводе войск РФ с украинской границы. Насколько такая позиция «малых дел» достаточна для Москвы, сказать трудно. Ведь пока мы стоим на том, что не позволим игнорировать наши предложения по прекращению расширения НАТО на восток. В итоге: либо Москва проявит гибкость и согласится начать с обсуждения легких вопросов, либо объявит, что не готова разговаривать на таких условиях , — завершил эксперт.

На западе без перемен

Европейские политологи, в свою очередь, также не надеются на глобальные прорывы после заседания Совета Россия–НАТО . Директор общеевропейского аналитического центра European Leadership Network и бывший постпред Великобритании при НАТО Адам Томсон отметил в беседе с «Известиями», что фундаментальное расхождение позиций Москвы и альянса не может быть устранено.

— НАТО всегда будет считать, что такие страны, как Украина, должны быть свободны и идти своим собственным путем. Россия всегда будет рассматривать это как угрозу. Тем не менее альянс может договориться с Москвой о снижении рисков, учитывая свою территориальную близость с РФ . Например, сбавить обороты в развертывании войск и военных учениях, обмениваться мнениями и соблюдать принципы транспарентности. Всё это возможно, но для этого потребуется время, постоянные дипломатические контакты и упорные переговоры, — заключил эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» старший советник Института международных политических исследований и бывший постпред Италии при НАТО Стефано Стефанини, с одной стороны, у НАТО и России есть возможности прийти к соглашению по вопросам европейской безопасности.

— Пока они показывают готовность разговаривать друг с другом, а не друг о друге, компромисс возможен. Настало время для старомодной тихой дипломатии вместо мегафонной, — отметил эксперт.

Однако, с другой стороны, НАТО точно не согласится с требованиями России, приводящими к ограничению суверенитета некоторых стран, «неважно, являются они членами НАТО и ЕС или нет», подчеркнул политолог.

Что им НАТО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— И всё же альянс может и должен признать, что Россию беспокоят очевидные проблемы в области безопасности, и проявить готовность к обсуждению их решения . Такие проблемы есть и у самого альянса. На Украине, в Молдавии или Армении — тоже. Их признание — это отправная точка успешных переговоров в сфере европейской и атлантической безопасности. Для этого и нужна дипломатия. Предварительные американо-российские переговоры в Женеве могут быть обнадеживающим сигналом,— подчеркнул Стефано Стефанини.

Пока европейские страны реагируют на перспективы диалога с РФ сдержанно . МИД ФРГ 27 декабря поприветствовал инициативу созыва заседания Совета Россия–НАТО. Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что обсуждать российские предложения — «правильно и важно». При этом политик отметила, что «нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».

В Еврокомиссии на вопрос «Известий» об их ожиданиях от Совета Россия–НАТО ответили просьбой обратиться к представителям альянса.

Примечательно, что 12–13 января в Брюсселе пройдет встреча Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов государств, входящих в альянс. Есть вероятность, что Совет Россия–НАТО будет совмещен с этим мероприятием.