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Экс-посол США допустил ограничение военных учений Запада на Украине

Экс-посол США Пайфер: Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине
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Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине. Об этом сообщил экс-посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер.

«Предлагаемый в проекте договора запрет на любую военную деятельность НАТО на Украине, в Восточной Европе, на Кавказе или в Средней Азии является чрезмерным, но некоторые меры по ограничению военных учений и действий на взаимной основе могут быть возможны», — приводит слова Пайфера Associated Press в пятницу, 31 декабря.

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Вместе с тем экс-посол уточнил, что для принятия подобных решений российской стороне следует настроиться на переговоры. При этом он заверил, что ключевые члены НАТО обратили внимание на отсутствие в ближайшее время планов по расширению альянса.

В ночь на 31 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, они предваряют очную встречу двух лидеров, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Песков также отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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