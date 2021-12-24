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Лавров указал на риски начала конфликта из-за втягивания Украины в НАТО

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Курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. Об этом 24 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье», опубликованном 24 декабря на странице издания в Facebook.

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По словам российского министра, речь идет о масштабном конфликте в Европе.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — отметил глава российской дипломатии.

Как добавил Лавров, Москва считает необходимым понизить градус конфронтации, вызванной «опекой» США своих украинских протеже. Также он отметил нездоровую обстановку в отношениях с Вашингтоном.

«Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — отметил глава МИДа.

Это создает препятствующую налаживанию профессионального общения токсичную атмосферу.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не Москва ставит ракеты у границ США. Он напомнил, что прошли уже волн расширения НАТО.

«И теперь в Румынии и Польше появляются соответствующие системы. И теперь говорят: «И Украина будет в НАТО». Или на двухсторонней основе там будут базы и вооружения. Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями», — отметил российский лидер, отвечая на вопрос британской журналистки.

21 декабря Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

В тот же день Лавров отметил, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не отрицала возможность расширения. Даже в учредительном договоре НАТО говорится о том, что каждое европейское государство может стать членом альянса, обратил он внимание.

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