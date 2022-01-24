США усомнились в возможности эвакуации своих граждан с Украины

С случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, представитель Госдепа на специальном брифинге.

«Правительство США в таком случае не сможет осуществить эвакуацию американских граждан», — отметил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства объяснил, что Вашингтон ожидает от России начала военных действий на Украине в «любой момент», поэтому гражданам США, находящимся там, следует рассмотреть вопрос отъезда из страны своими силами. При это остающимся на Украине гражданам следует заполнить электронные формы их учета, добавил он.

Москва, уточняется в сообщении, «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ.

Ранее в воскресенье Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.