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Госдеп рекомендовал гражданам США не путешествовать в Россию

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Госдепартамент США выпустил 23 января рекомендацию, согласно которой американским гражданам не следует путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

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«Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства», — следует из рекомендаций американского дипведомства.

Кроме того, американцам не рекомендовали путешествовать по суше из России на Украину и находится близко к границе между этими странами.

«В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в районе границы с Украиной, граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной, или рассматривающие возможность поездки в них, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность», — говорится в материале.

По данным Госдепа, по всей России «существует возможность преследования иностранцев, в том числе посредством нормативных актов».

В заявлении также говорится, что все государственные служащие, бизнесмены, религиозные деятели, волонтеры и сотрудники неправительственных организациях и другие работающие в России граждане США должны тщательно обдумать необходимость поездки в Россию.

Ранее в воскресенье Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. Она уточнила, что российская сторона не исключает, что провокации Запада будут не только информационными, но и военными.

Кроме того, Захарова в интервью «Известиям» высказала мнение, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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