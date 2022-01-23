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Захарова отметила подготовку Запада к ряду крупных провокаций

Захарова отметила подготовку Запада к ряду крупных провокаций

Захарова: Запад пытается подготовиться к целому ряду провокаций
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Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. Об этом сообщила в воскресенье, 23 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«[В информационной среде] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — отметила Захарова.

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Вместе с тем она уточнила, что российская сторона не исключает, что провокации Запада будут не только информационными, но и военными.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

13 января Рябков сообщил, что Украина ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. В связи с этим, по его словам, может случиться любая провокация.

Тогда как 23 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию, в результате которой будут атакованы российские граждане. По его словам, Россия не собирается «грозить», а будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

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