Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Дети снежками затушили Вечный огонь на Марсовом поле
Общество
Пожар на танкере в Черном море не привел к загрязнению воды
Общество
За сутки в России госпитализировали 6211 человек с COVID-19
Общество
Семье погибшей в Забайкалье девочки окажут материальную помощь
Общество
Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов
Общество
Дело возбудили после наезда водителя на женщину с детьми в Архангельске
Спорт
В Tennis Australia выразили уверенность в участии Джоковича на Australian Open
Общество
Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19
Мир
В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

Гаврилов предостерег Запад и Киев от провокаций в Донбассе

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов предостерег Запад и Киев от провокаций в Донбассе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию в Донбассе. Об этом 23 января заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022