В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

Военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) похитили украинские диверсанты. Об этом 23 января сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, это произошло накануне при патрулировании участка местности в районе Светлодарской дуги.

«В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и не дожидаясь подкрепления осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», — цитирует Филипоненко Луганский информцентр.

21 января в ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) также рассказали, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».

В тот же день в США сенаторы внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.