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В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками
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В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

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Военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) похитили украинские диверсанты. Об этом 23 января сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, это произошло накануне при патрулировании участка местности в районе Светлодарской дуги.

«В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и не дожидаясь подкрепления осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», — цитирует Филипоненко Луганский информцентр.

21 января в ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) также рассказали, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».

В тот же день в США сенаторы внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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