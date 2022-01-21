В конгресс США внесли законопроект о поставках оружия Украине

В США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в Конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил в Twitter один из авторов предложения Джона Корнина.

Согласно инициативе, президент США сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

«Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету», — сообщил сенатор.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. По его словам, вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.