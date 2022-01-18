Песков прокомментировал передачу Украине британского противотанкового оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 января прокомментировал информацию о том, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением.

По мнению Пескова, «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».

«Это в русле нашей обеспокоенности в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только оборонительные, но и наступательные. Циркуляция ПЗР вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — сказал представитель Кремля.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.