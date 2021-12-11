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В ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса

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Украинские силовики разместили в городах и поселках Донбасса тяжелое вооружение, в том числе танки. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — сказал он журналистам.

По словам представителя Народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

Также сообщается о том, что у линии соприкосновения перехватили беспилотник «Валькирия» 54-й бригады ВС Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе поселка шахты «Октябрьская».

В ведомстве предположили, что с помощью беспилотника силовики вели разведку и готовили данные для очередных обстрелов. Расшифровав данные, специалисты выяснили, что «очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была Городская больница № 21».

Ранее в этот день в Народной милиции ДНР сообщили, что двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли в результате взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник. Инцидент произошел в пятницу. Один военный скончался на месте, второй скончался в больнице на следующий день.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

30 ноября участники общественного движения «Мир Луганщине» опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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