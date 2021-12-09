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Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом

Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид
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Происходящее в Донбассе напоминает геноцид. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

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Заявление президента прозвучало в ответ на просьбу журналиста Кирилла Вышинского, который попросил ввести в законодательство такие понятия, как «геноцид» и «призывы к геноцид».

«Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Но здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — сказал глава государства.

На переговорах Путина и американского лидера Джо Байдена, которые прошли 7 декабря, также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

5 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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