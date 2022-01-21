В ДНР заявили о переброске Киевом вооружений «Смерч» и «Ураган» в Донбасс

Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения в Донбассе были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган». Об этом 21 января сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе», — заявил Басурин, слова которого приводит Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что за последнее время страны НАТО перебросили на Украину вооружение и технику. Так, в страну из Великобритании прибыли девять самолетов, доставивших 460 т вооружений, в том числе гранатометы NLAW, уточнил он.

«По имеющейся у нас информации, данные противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и так называемыми нацбатами в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», — сказал замначальника управления Народной милиции ДНР.

Переброска вооружений на Украину подтверждает факт подготовки Киева к активным боевым действиям в Донбассе, указал Басурин. Он призвал страны Запада прекратить поставку вооружений на Украину и способствовать соблюдению Минских договоренностей.

Ранее в этот день в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в Конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, президент США сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

17 января зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.