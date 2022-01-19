Кулеба исключил наступательные операции со стороны Украины в Донбассе

Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, работает исключительно над повышением обороноспособности. Об этом в среду, 19 января, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один», — сказал он на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он также отметил, что США остаются главным партнером Украины в укреплении ее обороноспособности.

17 января зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

За день до этого народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения в Донбассе.

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.