В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 16 января заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В нарушение третьего пункта Комплекса дополнительных мер [по контролю за соблюдением перемирия], противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 79-й бригады зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи н.п. (города. — Ред.) Счастье», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что «подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки».

По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано, раненых и погибших нет.

Ранее, 2 января, в народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ оборудуют позиции и стягивают силы к занятой ими школе в селе Валуйское в Донбассе. Отмечалось, что туда прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратурой артиллерийской разведки.

До этого, 31 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.