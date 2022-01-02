В ЛНР уличили Киев в стягивании войск к захваченной школе в Валуйском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют позиции и стягивают силы к занятой ими школе в селе Валуйское в Донбассе. Об этом 2 января сообщила народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Украинские боевики захватили школу 27 декабря. В настоящее время в здании разворачивается штаб. Туда прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратурой артиллерийской разведки.
Накануне в ЛНР заявили, что украинские военные под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп распространяют наркотики среди молодежи и жителей поселка.
31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.
23 декабря входе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.